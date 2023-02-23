Жильцова Февронья Медведева
Место рожденияСело Черсево , Меленковский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Черсево , Меленковский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
23.04.1872
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Кузнецова Ольга Жильцова
Отец ребёнка: Жильцов (дворовый) Иван Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно