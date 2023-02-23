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Жильцова Февронья Медведева

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Место рождения

Село Черсево , Меленковский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Черсево , Меленковский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
23.04.1872

Муж: Жильцов (дворовый) Иван Родионович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Кузнецова Ольга Жильцова

Отец ребёнка: Жильцов (дворовый) Иван Родионович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев (дворовый) Илларион Александрович

Смерть
Неизвестно
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