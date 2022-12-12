Беляев Виктор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Виктор Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

11.03.1913 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Беляев Николай Викторович

Мать ребёнка: Беляева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
11.03.1913 ст.
Петровка, Дніпропетровська область
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