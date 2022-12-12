Беляев Виктор Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти11.03.1913 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Беляев Николай Викторович
Мать ребёнка: Беляева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
11.03.1913 ст.
Петровка, Дніпропетровська область