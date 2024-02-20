(Прийменко) Евфросиния Косьмина
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения02.05.1885
Дата смерти20.06.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1885
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
20.06.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - диарея | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-172,зап-25
Похороны
22.06.1886
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука