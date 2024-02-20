(Прийменко) Евфросиния Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прийменко) Евфросиния Косьмина

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

02.05.1885

Дата смерти

20.06.1886

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1885

Отец: Прийменко Косьма Григорьевич

Мать: Прийменко Феврония Алексеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
20.06.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - диарея | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-172,зап-25
Похороны
22.06.1886
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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