Кибун (Полявик) Пелагея Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Полявик Игнатий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1786 ст.
Никифор Иванович Синица, Игнатий Петрович Полявик
Рождение ребёнка
1798
Сын: Кибун Исаак Иванович
Отец ребёнка: Кибун (Мясоед) Иван Андреевич
Рождение ребёнка
25.03.1801 ст.
Дочь: Кибун Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Кибун (Мясоед) Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Кибун (Мясоед) Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно