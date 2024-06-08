Кибун (Полявик) Пелагея Игнатьевна 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кибун (Полявик) Пелагея Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Полявик Игнатий Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1786 ст.

Муж: Кибун (Мясоед) Иван Андреевич

Криски, Чернігівська область
Никифор Иванович Синица, Игнатий Петрович Полявик
Рождение ребёнка
1798

Сын: Кибун Исаак Иванович

Отец ребёнка: Кибун (Мясоед) Иван Андреевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.03.1801 ст.

Дочь: Кибун Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Кибун (Мясоед) Иван Андреевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кибун Вакула Иванович

Отец ребёнка: Кибун (Мясоед) Иван Андреевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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