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Анисимова Марья Никитина

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Место рождения

Вятская губерния, Слободской уезд, Троицкая волость, починок Митрошинский

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятская губерния, Слободской уезд, Троицкая волость, починок Митрошинский
Рождение ребёнка
1734

Сын: Анисимов Архип Никитин

Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванов

Рождение ребёнка
1736

Сын: Анисимов Кондрат Никитин

Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванов

Рождение ребёнка
1737

Сын: Анисимов Моисей Никитин

Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванов

Рождение ребёнка
1739

Сын: Анисимов Степан Никитин

Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванов

Рождение ребёнка
1741

Сын: Анисимов Григорий Никитин

Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванов

Рождение ребёнка
1742

Сын: Анисимов Панфил Никитин

Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванов

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Параскева Никитина

Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванов

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Никита Иванов

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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