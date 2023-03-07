Анисимова Марья Никитина
Место рожденияВятская губерния, Слободской уезд, Троицкая волость, починок Митрошинский
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Вятская губерния, Слободской уезд, Троицкая волость, починок Митрошинский
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванов
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванов
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванов
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванов
Рождение ребёнка
1741
Сын: Анисимов Григорий Никитин
Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванов
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванов
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Параскева Никитина
Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванов
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно