Аблезина Василиса Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблезина Василиса Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Анна Астафьева

Отец ребёнка: Аблезин Астафий Сергеев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аблезин Астафий Сергеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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