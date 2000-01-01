Гамерова Геня Мордуховна
Место рождениядеревня Энгельсбург Илуктстского уезда Курляндской губернии
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Гамеров Мордух Симонович
Мать: не указана
деревня Энгельсбург Илуктстского уезда Курляндской губернии
приписана по отцу Слободская волость Новоалександровского уезда Ковенской губернии селение Друйск (Друйсканово)
Смерть
Неизвестно