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Гамерова Геня Мордуховна

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Место рождения

деревня Энгельсбург Илуктстского уезда Курляндской губернии

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Гамеров Мордух Симонович

Мать: не указана

деревня Энгельсбург Илуктстского уезда Курляндской губернии
приписана по отцу Слободская волость Новоалександровского уезда Ковенской губернии селение Друйск (Друйсканово)
Смерть
Неизвестно
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