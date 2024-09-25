Арапов Евдоким Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арапов Елисей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1884 ст.
Мать ребёнка: Арапова Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
11.03.1889 ст.
Сын: Арапов Алексей Евдокимович
Мать ребёнка: Арапова Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
27.10.1891 ст.
Сын: Арапов Дмитрий Евдокимович
Мать ребёнка: Арапова Марфа Григорьевна
Смерть
Неизвестно