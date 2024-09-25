Арапов Евдоким Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрапов Евдоким Елисеевич

Арапов Евдоким Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арапов Елисей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арапова Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
16.02.1884 ст.

Сын: Арапов Федор Евдокимович

Мать ребёнка: Арапова Марфа Григорьевна

Аргамаково, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.03.1889 ст.

Сын: Арапов Алексей Евдокимович

Мать ребёнка: Арапова Марфа Григорьевна

Аргамаково, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.10.1891 ст.

Сын: Арапов Дмитрий Евдокимович

Мать ребёнка: Арапова Марфа Григорьевна

Аргамаково, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.