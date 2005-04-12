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Яковлев Андрей Дмитриевич

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Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

12.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2005

Отец: Яковлев Дмитрий Константинович

Мать: Яковлева Светлана Васильевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
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