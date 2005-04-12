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Яковлев Андрей Дмитриевич
Яковлев Андрей Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Владимир
, город Владимир, Владимирская область
Дата рождения
12.04.2005
Пол
Мужской
Отец
Яковлев Дмитрий Константинович
1982 г.р.
Мать
Яковлева (Филатова) Светлана Васильевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2005
Отец:
Яковлев Дмитрий Константинович
Мать:
Яковлева Светлана Васильевна
Владимир
, город Владимир, Владимирская область
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