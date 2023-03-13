Лазаревъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Лазаревъ Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1914
Жена: Лазарева Анна
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1915
Сын: Лазаревъ Иванъ
Мать ребёнка: Лазарева Анна
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан