Лазаревъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаревъ Михаилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Лазаревъ Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1914

Жена: Лазарева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1915

Сын: Лазаревъ Иванъ

Мать ребёнка: Лазарева Анна

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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