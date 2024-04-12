Воинкова (Трифанова) Еликонида Данилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Бракосочетание
09.10.1827
Рождение ребёнка
11.06.1828
Отец ребёнка: Воинков Матфей Василисков (Васильев)
Рождение ребёнка
11.06.1828
Сын: Воинков Петр Матвиев
Отец ребёнка: Воинков Матфей Василисков (Васильев)
Рождение ребёнка
07.08.1829
Отец ребёнка: Воинков Матфей Василисков (Васильев)
Рождение ребёнка
13.09.1830
Отец ребёнка: Воинков Матфей Василисков (Васильев)
Рождение ребёнка
28.08.1832
Дочь: Феодосия Матвиева
Отец ребёнка: Воинков Матфей Василисков (Васильев)
Рождение ребёнка
22.08.1834
Дочь: Васса Матвиева
Отец ребёнка: Воинков Матфей Василисков (Васильев)
Рождение ребёнка
18.01.1836
Дочь: Татиана Матвиева
Отец ребёнка: Воинков Матфей Василисков (Васильев)
Смерть
Неизвестно