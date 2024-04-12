Воинкова (Трифанова) Еликонида Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Трифанова) Еликонида Данилова

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Место рождения

Большая Койнова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Койнова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
09.10.1827

Муж: Воинков Матфей Василисков (Васильев)

Рождение ребёнка
11.06.1828

Сын: Воинков Арсений Матвиев

Отец ребёнка: Воинков Матфей Василисков (Васильев)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1828

Сын: Воинков Петр Матвиев

Отец ребёнка: Воинков Матфей Василисков (Васильев)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.08.1829

Сын: Воинков Емелиан Матвиев

Отец ребёнка: Воинков Матфей Василисков (Васильев)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.09.1830

Сын: Воинков Никита Матвиев

Отец ребёнка: Воинков Матфей Василисков (Васильев)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.08.1832

Дочь: Феодосия Матвиева

Отец ребёнка: Воинков Матфей Василисков (Васильев)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1834

Дочь: Васса Матвиева

Отец ребёнка: Воинков Матфей Василисков (Васильев)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1836

Дочь: Татиана Матвиева

Отец ребёнка: Воинков Матфей Василисков (Васильев)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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