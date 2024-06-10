Буханко (Муренец) Наталья Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буханко (Муренец) Наталья Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухонко Федор Александров

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухонко Федор Александров

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухонко Федор Александров

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухонко Федор Александров

Смерть
Неизвестно

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