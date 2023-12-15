Крюков Петр Иванович
Место рожденияСвердловская область город Верхняя Салда
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.08.1954
Свердловская область город Верхняя Салда
Рождение ребёнка
18.10.1954
Мать ребёнка: Федорахина Мария Гавриловна
Верхняя Салда Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Талахова Галина Петровна
Свердловская область г. Верхняя Салда
Смерть
Неизвестно