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Крюков Петр Иванович

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Место рождения

Свердловская область город Верхняя Салда

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Свердловская область город Верхняя Салда
Бракосочетание
09.08.1954

Жена: Федорахина Мария Гавриловна

Свердловская область город Верхняя Салда
Рождение ребёнка
18.10.1954

Сын: Крюков Николай Петрович

Мать ребёнка: Федорахина Мария Гавриловна

Верхняя Салда Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорахина Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Талахова Галина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Свердловская область г. Верхняя Салда
Смерть
Неизвестно
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