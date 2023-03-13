Родионъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионъ

Родионъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1740 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Анофрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Степанъ

Мать ребёнка: не указана

Муратова, Арзамасскаго уезда
Смерть
1749
Муратова, Арзамасскаго уезда
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close