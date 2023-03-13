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Родионъ
Родионъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1690
Дата смерти
1749
Пол
Мужской
Отец
Анофрий
Мать
Не указана
Дети
Степанъ
1740 г.р.
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец:
Анофрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын:
Степанъ
Мать ребёнка: не указана
Муратова, Арзамасскаго уезда
Смерть
1749
Муратова, Арзамасскаго уезда
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