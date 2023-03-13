Творогова (Киселева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Творогова (Киселева) Прасковья

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Место рождения

Арзамасский уезд, село Никитино

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Киселевъ Константинъ

Мать: Киселева Анна Никифорова

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1764

Сын: Твороговъ Ерофей

Отец ребёнка: Твороговъ Алексей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Твороговъ Григорий

Отец ребёнка: Твороговъ Алексей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Павлова Агрофена

Отец ребёнка: Твороговъ Алексей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Твороговъ Василий

Отец ребёнка: Твороговъ Алексей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Творогова Наталья

Отец ребёнка: Твороговъ Алексей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Твороговъ Алексей

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