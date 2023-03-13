Творогова (Киселева) Прасковья
Место рожденияАрзамасский уезд, село Никитино
Дата рождения1749
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Киселевъ Константинъ
Мать: Киселева Анна Никифорова
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1764
Сын: Твороговъ Ерофей
Отец ребёнка: Твороговъ Алексей
Рождение ребёнка
1770
Сын: Твороговъ Григорий
Отец ребёнка: Твороговъ Алексей
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Павлова Агрофена
Отец ребёнка: Твороговъ Алексей
Рождение ребёнка
1778
Сын: Твороговъ Василий
Отец ребёнка: Твороговъ Алексей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Творогова Наталья
Отец ребёнка: Твороговъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Твороговъ Алексей