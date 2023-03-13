Еремина Татьяна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Ереминъ Мартынъ
Отец ребёнка: Ереминъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Ереминъ Иванъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ереминъ Максимъ
Отец ребёнка: Ереминъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Маланья
Отец ребёнка: Ереминъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ереминъ Иванъ