Антошенко Трофим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1901
Дата смерти02.01.1902 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1901
Смерть
02.01.1902 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F74Y-Q?i=248&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.01.1902 ст.
на кладбище д. Кровной