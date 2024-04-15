Антошенко Трофим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антошенко Трофим Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1901

Дата смерти

02.01.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1901

Отец: Антошенко Алексей Антонович

Мать: Антошенко Феодосия Яковлевна

Смерть
02.01.1902 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F74Y-Q?i=248&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.01.1902 ст.
на кладбище д. Кровной
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