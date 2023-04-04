Жилина Степанида Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина Степанида Антиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Антип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Жилин Иван Антонович

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Иван Антонович

Смерть
Неизвестно
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