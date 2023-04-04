Жилина Степанида Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Антип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Жилин Иван Антонович
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жилин Иван Антонович
Смерть
Неизвестно