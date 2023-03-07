Сулявъ Николай
Место рождения
Дата рождения1716
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Сулявъ Степанъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Сулявъ Лаврентий
Мать ребёнка: Сулява Акулина Борисова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Сулявъ Василий
Мать ребёнка: Сулява Акулина Борисова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Сулявъ Борисъ
Мать ребёнка: Сулява Акулина Борисова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Сулявъ Авдей
Мать ребёнка: Сулява Акулина Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сулява Акулина Борисова