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Сулявъ Николай

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Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1716

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Сулявъ Степанъ

Мать: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Сулявъ Лаврентий

Мать ребёнка: Сулява Акулина Борисова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Сулявъ Василий

Мать ребёнка: Сулява Акулина Борисова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Сулявъ Борисъ

Мать ребёнка: Сулява Акулина Борисова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Сулявъ Авдей

Мать ребёнка: Сулява Акулина Борисова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулява Акулина Борисова

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