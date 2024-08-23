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Жестков Платон Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Жестков Андрей Платонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 16.02.1920

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