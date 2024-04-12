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Морушкин Иоанн Петрович

Место рождения

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.06.1896 ст.

Дата смерти

13.09.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1896 ст.

Отец: Морушкин Петр Максимович

Мать: Морушкина Марья Сергеевна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.06.1896 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Иаков Александрович Мокеев и кр. девица Васса Серг... Показать все
Смерть
13.09.1896 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 14.09.1896 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1896 год Фонд № 1550. Оп.1. Д. ... Показать все
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