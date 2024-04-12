Морушкин Иоанн Петрович
Место рождения
Дата рождения11.06.1896 ст.
Дата смерти13.09.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1896 ст.
дата крещения - 14.06.1896 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Иаков Александрович Мокеев и кр. девица Васса Серг... Показать все
Смерть
13.09.1896 ст.
дата погребения - 14.09.1896 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1896 год Фонд № 1550. Оп.1. Д. ... Показать все