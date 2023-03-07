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Синицына Марина Конькова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Коньков Николай Илларионович

Мать: Конькова Анна Трофимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.01.1891

Муж: Синицын Михаил Амплиевич

Рождение ребёнка
02.11.1891

Дочь: Сорокина Зиновия Синицына

Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1893

Сын: Синицын Назар Михаилович

Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.10.1894

Дочь: Андреева Прасковья Синицына

Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.03.1897

Дочь: Артюхина Мария Синицына

Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1899

Сын: Синицын Петр Михаилович

Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Степанида Михаиловна

Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.06.1904

Сын: Синицын Виссарион Михаилович

Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Синицын Вов Сергей Михаилович

Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1907

Дочь: Анна Михаиловна

Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1909

Дочь: Наталья Михаиловна

Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1914

Дочь: Евдокия Михаиловна

Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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