Синицына Марина Конькова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
14.01.1891
Рождение ребёнка
02.11.1891
Дочь: Сорокина Зиновия Синицына
Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич
Рождение ребёнка
07.10.1893
Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич
Рождение ребёнка
15.10.1894
Дочь: Андреева Прасковья Синицына
Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич
Рождение ребёнка
24.03.1897
Дочь: Артюхина Мария Синицына
Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич
Рождение ребёнка
24.06.1899
Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Степанида Михаиловна
Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич
Рождение ребёнка
05.06.1904
Сын: Синицын Виссарион Михаилович
Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Синицын Вов Сергей Михаилович
Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич
Рождение ребёнка
05.02.1907
Дочь: Анна Михаиловна
Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич
Рождение ребёнка
05.08.1909
Дочь: Наталья Михаиловна
Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич
Рождение ребёнка
15.05.1914
Дочь: Евдокия Михаиловна
Отец ребёнка: Синицын Михаил Амплиевич
Смерть
Неизвестно