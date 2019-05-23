Клюшина (Перегудова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1954
Дата смерти23.05.2019
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1954
Отец: Перегудов Иван
Мать: Перегудова Татьяна
Рождение ребёнка
27.10.1974
Дочь: Чекалина (Клюшина) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Клюшин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
29.08.1977
Дочь: Аблаева (Клюшина) Елена Павловна
Отец ребёнка: Клюшин Павел Фёдорович
Смерть
23.05.2019