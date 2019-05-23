Клюшина (Перегудова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшина (Перегудова) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1954

Дата смерти

23.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1954

Отец: Перегудов Иван

Мать: Перегудова Татьяна

Рождение ребёнка
27.10.1974

Дочь: Чекалина (Клюшина) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Клюшин Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
29.08.1977

Дочь: Аблаева (Клюшина) Елена Павловна

Отец ребёнка: Клюшин Павел Фёдорович

Смерть
23.05.2019

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