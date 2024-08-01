Юринова (Сморыго) Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения07.08.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1911 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.01.1912 ст.
Отец ребёнка: Юринов Моисей Семёнович
Рождение ребёнка
04.04.1913 ст.
Дочь: Юринова Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Юринов Моисей Семёнович
Рождение ребёнка
11.12.1914 ст.
Отец ребёнка: Юринов Моисей Семёнович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Юринов Моисей Семёнович