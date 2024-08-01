Юринова (Сморыго) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова (Сморыго) Евдокия Степановна

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Место рождения

Ласино, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.08.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ласино, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1911 ст.

Муж: Юринов Моисей Семёнович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.01.1912 ст.

Сын: Юринов Пётр Моисеевич

Отец ребёнка: Юринов Моисей Семёнович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.04.1913 ст.

Дочь: Юринова Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Юринов Моисей Семёнович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.12.1914 ст.

Сын: Юринов Даниил Моисеевич

Отец ребёнка: Юринов Моисей Семёнович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Юринов Яков Моисеевич

Отец ребёнка: Юринов Моисей Семёнович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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