Пронин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронин Владимир

Пронин Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Пронина Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Пронина Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Пронина Наталья Ильинична

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close