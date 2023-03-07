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Кощеев Павел Дмитриевич
Кощеев Павел Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1799
Дата смерти
До 1810
Пол
Мужской
Отец
Кощеев Дмитрий Савин
1777 г.р.
Мать
первая жена
Дети
Не указаны
Добавил:
Г
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец:
Кощеев Дмитрий Савин
Мать:
первая жена
Смерть
До 1810
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