Почикаева (Поподько) Мария Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПочикаева (Поподько) Мария Евгеньевна

Почикаева (Поподько) Мария Евгеньевна

Место рождения

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поподько Евгений Андреевич

Мать: Поподько Агриппина Акимовна

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Почикаева Зоя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Почикаева Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1953

Сын: Почикаев Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Почикаева Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почикаев Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close