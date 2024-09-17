Полякова (Дремина) Анастасия Осиповна
Место рождения
Дата рождения15.01.1918
Дата смерти07.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1918
Отец: Дремин Иосиф Абрамович
Мать: Дремина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Поляков Николай Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полякова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Поляков Николай Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полякова) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Поляков Николай Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Поляков Николай Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Поляков Николай Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Призыв на военную службу
1943
В похозяйственной книге за 1943-1945 указана как "Мобилизованная, возвратилась".
Место жительства
До 1994
Крестьянка
Смерть
07.12.1994