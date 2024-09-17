Полякова (Дремина) Анастасия Осиповна 15.01.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полякова (Дремина) Анастасия Осиповна

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Место рождения

Николаевка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.01.1918

Дата смерти

07.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1918

Отец: Дремин Иосиф Абрамович

Мать: Дремина Анна Николаевна

Николаевка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Поляков Николай Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полякова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Поляков Николай Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полякова) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Поляков Николай Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Поляков Николай Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Поляков Николай Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Николай Прохорович

Призыв на военную службу
1943
В похозяйственной книге за 1943-1945 указана как "Мобилизованная, возвратилась".
Место жительства
До 1994
Вознесенка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Крестьянка
Смерть
07.12.1994
Вознесенка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

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