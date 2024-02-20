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Супенко Андрей Захарович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Супенко Захар Кириллович

Мать: Супенко Мария Андреевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
26.01.1887

Жена: Супенко Любовь Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
19.04.1887

Сын: Супенко Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Супенко Любовь Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
25.12.1889

Сын: Супенко Стефан Андреевич

Мать ребёнка: Супенко Любовь Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
26.09.1892

Сын: Супенко Каллистрат Андреевич

Мать ребёнка: Супенко Любовь Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
1895

Сын: Супенко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Супенко Любовь Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
08.02.1898

Сын: Супенко Харлампий Андреевич

Мать ребёнка: Супенко Любовь Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
06.05.1900

Сын: Супенко Георгий / Юрий / Андреевич

Мать ребёнка: Супенко Любовь Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
Неизвестно
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