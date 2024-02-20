Супенко Андрей Захарович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1863
Отец: Супенко Захар Кириллович
Мать: Супенко Мария Андреевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
26.01.1887
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
19.04.1887
Сын: Супенко Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Супенко Любовь Дмитриевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
25.12.1889
Мать ребёнка: Супенко Любовь Дмитриевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
26.09.1892
Сын: Супенко Каллистрат Андреевич
Мать ребёнка: Супенко Любовь Дмитриевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Супенко Любовь Дмитриевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
08.02.1898
Сын: Супенко Харлампий Андреевич
Мать ребёнка: Супенко Любовь Дмитриевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
06.05.1900
Сын: Супенко Георгий / Юрий / Андреевич
Мать ребёнка: Супенко Любовь Дмитриевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
Неизвестно