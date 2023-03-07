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Елькин Моисей Трифонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Елькин Трифан Селиверстов

Мать: Елькина Агафия Васильева

Рождение ребёнка
1822

Сын: Елькин Прокопий Моисеев

Мать ребёнка: Елькина Епистимия Иванова

Рождение ребёнка
24.11.1832 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елькина Епистимия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елькина Епистимия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1852
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