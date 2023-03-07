Елькин Моисей Трифонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Елькина Епистимия Иванова
Рождение ребёнка
24.11.1832 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елькина Епистимия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1852