(Тараш) Ирина Трандафиловна
Место рожденияРоссия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения19.04.1896
Дата смерти18.10.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1896
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
18.10.1896
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /