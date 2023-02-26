Наталия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1794

Дочь: Параскева ст

Отец ребёнка: Лаврентий Алексеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1797

Дочь: Мария Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий Алексеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Параскева Лавринова

Отец ребёнка: Лаврентий Алексеев

Смерть
Неизвестно
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