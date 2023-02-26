Наталия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1794
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Лаврентий Алексеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1797
Дочь: Мария Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий Алексеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Параскева Лавринова
Отец ребёнка: Лаврентий Алексеев
Смерть
Неизвестно