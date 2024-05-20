(Бабишкина Бабашкина) Фекла Федоровна
Место рождения
Дата рождения05.04.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1802 ст.
дата крещения - 10.04.1802 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села девка Ирина Карповна Источник: Архив Государственное бюджетное учреж... Показать все
Смерть
Неизвестно
нет в ИР 1830