(Бабишкина Бабашкина) Фекла Федоровна 05.04.1802 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Бабишкина Бабашкина) Фекла Федоровна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.04.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1802 ст.

Отец: Бабишкин Бабашкин Федор Карпович

Мать: Бабишкина Бабашкина Анна Денисовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.04.1802 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села девка Ирина Карповна Источник: Архив Государственное бюджетное учреж... Показать все
Смерть
Неизвестно
нет в ИР 1830

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