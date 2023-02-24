Нораева Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНораева Наталья Васильевна

Нораева Наталья Васильевна

avatar

Место рождения

д. Самодуровка

Дата рождения

1849

Дата смерти

04.11.1912

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Василий Фёдорович

Мать: не указана

д. Самодуровка
Бракосочетание
15.?.1871

Муж: Нораев Матвей Иванович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1872

Сын: Нораев Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Нораев Матвей Иванович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Нораев Арсений Матвеевич

Отец ребёнка: Нораев Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: Нораев Матвей Иванович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.11.1882

Дочь: Ульяна (Иулиания) Матвеевна

Отец ребёнка: Нораев Матвей Иванович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1887

Сын: Нораев Адриан Матвеевич

Отец ребёнка: Нораев Матвей Иванович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
04.11.1912
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close