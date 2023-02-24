Нораева Наталья Васильевна
Место рожденияд. Самодуровка
Дата рождения1849
Дата смерти04.11.1912
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Василий Фёдорович
Мать: не указана
д. Самодуровка
Бракосочетание
15.?.1871
Рождение ребёнка
05.02.1872
Отец ребёнка: Нораев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Нораев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ксения Матвеевна
Отец ребёнка: Нораев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1882
Дочь: Ульяна (Иулиания) Матвеевна
Отец ребёнка: Нораев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1887
Отец ребёнка: Нораев Матвей Иванович
Смерть
04.11.1912