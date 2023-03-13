Муралева Авдотья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Муралевъ Андрей
Отец ребёнка: Муралевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Муралевъ Пахомъ
Отец ребёнка: Муралевъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муралевъ Семенъ
Смерть
1788
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область