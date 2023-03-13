Муралева Авдотья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муралева Авдотья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Муралевъ Андрей

Отец ребёнка: Муралевъ Семенъ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Муралевъ Пахомъ

Отец ребёнка: Муралевъ Семенъ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муралевъ Семенъ

Смерть
1788
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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