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Филина Ефимия Петровна

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Филин Пахом Афанасьевич

Отец ребёнка: Филин Афанасий Михайлович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Филин Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Филин Афанасий Михайлович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Филин Афанасий Михайлович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филин Афанасий Михайлович

Смерть
До 1816
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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