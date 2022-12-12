Филина Ефимия Петровна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Филин Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Филин Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Филин Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Филин Афанасий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1816