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Алтын Ефрем Ильич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Алтын Илья Герасимович

Мать: Алтын Сарандина Саввична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
После 1874

Жена: Алтын Мария Михайловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1880

Сын: Алтын Харлампий Ефремович

Мать ребёнка: Алтын Мария Михайловна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Алтын Леонтий Ефремович

Мать ребёнка: Алтын Мария Михайловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1885

Сын: Алтын Афанасий Ефремович

Мать ребёнка: Алтын Мария Михайловна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Алтын Николай Ефремович

Мать ребёнка: Алтын Мария Михайловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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