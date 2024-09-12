Тимина Евдокия Егоровна (Георгиевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти26.04.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
В 1900 году 26 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1895
Дочь: (Тимина) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Тимин Василий Александрович
31.09 (так написано в книге)
Рождение ребёнка
28.04.1899
Дочь: (Тимина) Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Тимин Василий Александрович
Рождение ребёнка
13.04.1902
Отец ребёнка: Тимин Василий Александрович
Умер в возрасте 10 дней
Смерть
26.04.1902
от чахотки