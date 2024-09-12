Тимина Евдокия Егоровна (Георгиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимина Евдокия Егоровна (Георгиевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

26.04.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

В 1900 году 26 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимин Василий Александрович

Рождение ребёнка
30.09.1895

Дочь: (Тимина) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Тимин Василий Александрович

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
31.09 (так написано в книге)
Рождение ребёнка
28.04.1899

Дочь: (Тимина) Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Тимин Василий Александрович

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.04.1902

Сын: Тимин Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Тимин Василий Александрович

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Умер в возрасте 10 дней
Смерть
26.04.1902
Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от чахотки

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