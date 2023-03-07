Алашеева Варвара Аверина
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти11.02.1888
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Аверин Федор Харитонович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1878
Рождение ребёнка
10.11.1878
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1880
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1881
Дочь: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1883
Рождение ребёнка
25.12.1885
Сын: Алашеев (однодворец) Степан Михайлович
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Михаил Иванович
Смерть
11.02.1888