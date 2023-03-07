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Алашеева Варвара Аверина

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

11.02.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Аверин Федор Харитонович

Мать: не указана

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.02.1878

Муж: Алашеев (однодворец) Михаил Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1878

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Михаил Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1880

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Михаил Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.09.1881

Дочь: Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Михаил Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1883

Сын: Алашеев (однодворец) Константин Михайлович

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Михаил Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.12.1885

Сын: Алашеев (однодворец) Степан Михайлович

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Михаил Иванович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.02.1888
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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