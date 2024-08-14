(Мищенко) Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зинько Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мищенко Александр
Отец ребёнка: Зинько Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мищенко) Наталья
Отец ребёнка: Зинько Семён
Смерть
Неизвестно