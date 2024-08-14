(Мищенко) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мищенко) Надежда Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинько Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мищенко Александр

Отец ребёнка: Зинько Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мищенко) Наталья

Отец ребёнка: Зинько Семён

Смерть
Неизвестно

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