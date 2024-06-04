Самчелеева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самчелеева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самчелеев Кузьма Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Самчелеев Егор Кузьмин

Отец ребёнка: Самчелеев Кузьма Васильев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: (Самчелеева) Марья Кузьмина

Отец ребёнка: Самчелеев Кузьма Васильев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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