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Барабаш Даниил Саввич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Барабаш Савва Ильич

Мать: Барабаш Агафия Федосеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
06.11.1878

Жена: Барабаш Матрена Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1878г.,лист-119,зап.-12
Рождение ребёнка
01.11.1883

Сын: Барабаш Георгий Даниилович

Мать ребёнка: Барабаш Матрена Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1883г.,лист-118,зап.-51
Рождение ребёнка
01.03.1886

Сын: Барабаш Савва Даниилович

Мать ребёнка: Барабаш Матрена Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1886г.,лист-6,зап.-16
Рождение ребёнка
10.12.1887

Дочь: Мария Данииловна

Мать ребёнка: Барабаш Кириакия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1887г.,лист-67,зап.-59
Рождение ребёнка
11.08.1889

Дочь: Александра Данииловна

Мать ребёнка: Барабаш Кириакия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1889г.,лист-13,зап.-30
Рождение ребёнка
18.11.1891

Дочь: Екатерина Даниловна

Мать ребёнка: Барабаш Кириакия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1891г.,лист-113,зап.-44
Рождение ребёнка
02.07.1899

Дочь: Агафия Даниловна

Мать ребёнка: Барабаш Кириакия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-117,зап.-38
Рождение ребёнка
04.05.1902

Дочь: Ирина Даниловна

Мать ребёнка: Барабаш Кириакия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-76,зап.-34
Рождение ребёнка
19.01.1905

Дочь: Вера Даниловна

Мать ребёнка: Барабаш Кириакия Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-80,зап.-8
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барабаш Кириакия Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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