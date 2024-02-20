Барабаш Даниил Саввич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1855
Отец: Барабаш Савва Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
06.11.1878
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1878г.,лист-119,зап.-12
Рождение ребёнка
01.11.1883
Сын: Барабаш Георгий Даниилович
Мать ребёнка: Барабаш Матрена Георгиевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1883г.,лист-118,зап.-51
Рождение ребёнка
01.03.1886
Мать ребёнка: Барабаш Матрена Георгиевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1886г.,лист-6,зап.-16
Рождение ребёнка
10.12.1887
Дочь: Мария Данииловна
Мать ребёнка: Барабаш Кириакия Георгиевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1887г.,лист-67,зап.-59
Рождение ребёнка
11.08.1889
Дочь: Александра Данииловна
Мать ребёнка: Барабаш Кириакия Георгиевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1889г.,лист-13,зап.-30
Рождение ребёнка
18.11.1891
Дочь: Екатерина Даниловна
Мать ребёнка: Барабаш Кириакия Георгиевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1891г.,лист-113,зап.-44
Рождение ребёнка
02.07.1899
Дочь: Агафия Даниловна
Мать ребёнка: Барабаш Кириакия Георгиевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-117,зап.-38
Рождение ребёнка
04.05.1902
Дочь: Ирина Даниловна
Мать ребёнка: Барабаш Кириакия Георгиевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-76,зап.-34
Рождение ребёнка
19.01.1905
Дочь: Вера Даниловна
Мать ребёнка: Барабаш Кириакия Георгиевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-80,зап.-8
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно