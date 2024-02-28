Зеленский Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зеленская) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Волошинова (Зеленская) Анна Димитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Зеленский Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Сащенкова (Зеленская) Анастасия Дмитриевна ???
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно