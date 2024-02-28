Зеленский Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленский Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зеленская) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Волошинова (Зеленская) Анна Димитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Зеленский Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Сащенкова (Зеленская) Анастасия Дмитриевна ???

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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