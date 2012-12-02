Капесс Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капесс Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.2012

Отец: не указан

Мать: Николаева Инна Геннадьевна

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