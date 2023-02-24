Климова Екатерина (Егоровна)
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Пластинкин Егор Васильевич
Мать: не указана
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
18.?.1881
Рождение ребёнка
03.12.1888
Дочь: Варвара Мелетьевна
Отец ребёнка: Климов (ильин) Мелетий Онисимович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1891
Дочь: Акилина Мелетьевна
Отец ребёнка: Климов (ильин) Мелетий Онисимович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1894
Отец ребёнка: Климов (ильин) Мелетий Онисимович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1897
Отец ребёнка: Климов (ильин) Мелетий Онисимович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1899
Дочь: Гликерия Мелетьевна
Отец ребёнка: Климов (ильин) Мелетий Онисимович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1901
Дочь: Татьяна Мелетьевна
Отец ребёнка: Климов (ильин) Мелетий Онисимович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1903
Сын: Климов Николай Мелетьевич
Отец ребёнка: Климов (ильин) Мелетий Онисимович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно