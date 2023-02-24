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Климова Екатерина (Егоровна)

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Пластинкин Егор Васильевич

Мать: не указана

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
18.?.1881

Муж: Климов (ильин) Мелетий Онисимович

Рождение ребёнка
03.12.1888

Дочь: Варвара Мелетьевна

Отец ребёнка: Климов (ильин) Мелетий Онисимович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1891

Дочь: Акилина Мелетьевна

Отец ребёнка: Климов (ильин) Мелетий Онисимович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1894

Сын: Климов Абрам Мелетьевич

Отец ребёнка: Климов (ильин) Мелетий Онисимович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1897

Сын: Климов Михаил Мелетьевич

Отец ребёнка: Климов (ильин) Мелетий Онисимович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1899

Дочь: Гликерия Мелетьевна

Отец ребёнка: Климов (ильин) Мелетий Онисимович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1901

Дочь: Татьяна Мелетьевна

Отец ребёнка: Климов (ильин) Мелетий Онисимович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1903

Сын: Климов Николай Мелетьевич

Отец ребёнка: Климов (ильин) Мелетий Онисимович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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