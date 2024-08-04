Ельцова (Ярыгина) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1935
Дата смерти20.07.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Сергеева (Ельцова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Ельцов Николай Александрович
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Степанова (Ельцова) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Ельцов Николай Александрович
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Смурова (Ельцова) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Ельцов Николай Александрович
Рождение ребёнка
26.11.1967
Сын: Ельцов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Ельцов Николай Александрович
Рождение ребёнка
1976
Дочь: (Ельцова) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Ельцов Николай Александрович
Смерть
20.07.1985