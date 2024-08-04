Ельцова (Ярыгина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕльцова (Ярыгина) Анна Александровна

Ельцова (Ярыгина) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1935

Дата смерти

20.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ельцов Николай Александрович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Сергеева (Ельцова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Ельцов Николай Александрович

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Степанова (Ельцова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Ельцов Николай Александрович

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Смурова (Ельцова) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Ельцов Николай Александрович

Рождение ребёнка
26.11.1967

Сын: Ельцов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Ельцов Николай Александрович

Рождение ребёнка
1976

Дочь: (Ельцова) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Ельцов Николай Александрович

Смерть
20.07.1985

Мы используем куки для улучшения работы сайта.