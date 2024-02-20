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Рябуха Ефим Петрович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1883

Дата смерти

16.10.1885

Пол

Мужской

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Рябуха Петр Кузьмич

Мать: Рябуха Анна Петровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
16.10.1885
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
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