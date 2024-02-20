Рябуха Ефим Петрович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения1883
Дата смерти16.10.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Рябуха Петр Кузьмич
Мать: Рябуха Анна Петровна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
16.10.1885
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое