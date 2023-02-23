Масикова Харитина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масикова Харитина Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1867

Сын: Масиков Николай Терентьев

Отец ребёнка: Масиков Терентий Николаев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масиков Терентий Николаев

Смерть
Неизвестно
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