Масикова Харитина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1867
Сын: Масиков Николай Терентьев
Отец ребёнка: Масиков Терентий Николаев
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно