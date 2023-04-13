Коновалов Данило Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Данило Трофимов

Коновалов Данило Трофимов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Данилова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Порфирiй Данилов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Бракосочетание
11.02.1829

Жена: Стерхова Мавра Иванова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.