Назаренко Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Назаренко Иван
Рождение ребёнка
1760
Сын: Назаренко Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Назаренко Иван
Рождение ребёнка
1762
Сын: Назаренко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Назаренко Иван
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Назаренко Иван
Смерть
Неизвестно