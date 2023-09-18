Назаренко Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Евдокия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Назаренко Иван

Рождение ребёнка
1760

Сын: Назаренко Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Назаренко Иван

Рождение ребёнка
1762

Сын: Назаренко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Назаренко Иван

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Назаренко Иван

Смерть
Неизвестно
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